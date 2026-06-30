Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: 74-jährige kommt von Fahrbahn ab- Zaun beschädigt

Gevelsberg (ots)

Leicht verletzt wurde eine 74-jährige aus Gevelsberg bei einem Verkehrsunfall am 29. Juni gegen 16:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie mit ihrem PKW Toyota die Asbecker Straße in Fahrtrichtung Wittener Straße. Plötzlich verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Zaun. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der PKW wurde so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Warum die Gevelsbergerin von der Fahrbahn ab kam, ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

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