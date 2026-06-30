Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Spendensammler betrügt mit Kartenlesegerät- Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Hattingen (ots)

Ein betrügerischer Spendensammler klingelte am 29. Juni, gegen 11:00 Uhr bei einer 69-jährigen Hattingerin in der Schulstraße. Er gab an Spenden für beeinträchtigte Menschen sammeln zu wollen. Auffällig war, dass er nicht gesprochen und lediglich über ein Klemmbrett kommuniziert hat. Die Hattingerin war hilfsbereit und beabsichtigte einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag zu spenden. Dazu nutzte der Betrüger ein bargeldloses Kartenlesegerät. Die 69-jährige zahlte daraufhin mit ihrer EC Karte. Später stellte sich heraus, dass ein niedriger vierstelliger Geldbetrag vom Konto abgebucht wurde. Der augenscheinlich männliche Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt geschrieben werden: 20-40 Jahre alt, sportliche Statur, asiatisches Erscheinungsbild, dunkle, gegelte Haare, weiße Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie verdächtige Personen gesehen oder Hinweise zum Sachverhalt haben, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

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