Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung- Vermisst wird eine 15-jährige aus Hattingen

Hattingen (ots)

Die vermisste 15-jährige verließ in der Nacht zu Dienstag, den 23. Juni 2026 eine Einrichtung in Hattingen. Sie hat Bezüge nach Velbert und Essen. Es ist durchaus möglich, dass sie das gesamte Bundesgebiet bereist.

Wer hat die Vermisste nach dem 23.06 .2026 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/208148

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