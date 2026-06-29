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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall mit E-Scooter- Fahrer mit über 2 Promille unterwegs

Herdecke (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol verursachte ein 31-jähriger einen Alleinunfall mit einem E-Scooter und verletzte sich. Nach ersten Erkenntnissen war er mit einem E-Scooter am 28.06.2026, gegen 04:15 Uhr auf dem Vorhaller Weg unterwegs. Aufgrund der starken Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über den Scooter und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte es sich leicht im Kopfbereich und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der 31-jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da ein vorheriger Alkoholtest einen Wert von über 2 Promille anzeigte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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