Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Wohnung - Auto entwendet

Ennepetal (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am 26.06.2026 Zutritt zu einer Wohnung im Dohlenweg in Ennepetal. Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Zeit zwischen 7:30 Uhr und 11:20 Uhr. Als die 50-jährige Geschädigte wieder nach Hause kam, bemerkte sie, dass die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen worden war. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme wurde dann klar, dass die Autoschlüssel des in der Garage befindlichen schwarzen VW entwendet wurden. Dieser befand sich schließlich nicht mehr in der Garage. Die Kriminalpolizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, was zur Klärung des Sachverhalts führen könnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-2100.

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