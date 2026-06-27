Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kradfahrer stürzt im Kurvenbereich und verletzt sich leicht

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 26. Juni, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Hattinger mit einem Krad der Marke Yamaha die Große Kuhstraße in Fahrtrichtung Paasstraße in Hattingen. In einem Kurvenbereich kam ihm ein Pkw entgegen. Der 18-jährige Hattinger erschreckte sich bei dem Fahrvorgang und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam es nicht.

Der Kradfahrer wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Hattinger Krankenhaus verbracht.

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