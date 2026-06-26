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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Raubdelikt in Bäckerei- Täter betritt mit Pistole die Bäckerei

Herdecke (ots)

Unter dem Vorhalt einer Schusswaffe betrat am 25. Juni, gegen 17:15 Uhr ein augenscheinlich männlicher Täter eine Bäckerei im Kirchender Dorfweg. Er forderte die Mitarbeiterin auf die Kasse zu öffnen. Im weiteren Verlauf der Tat entnahm der Täter mehrere Geldscheine in unterschiedlicher Stückelung. Im Anschluss flüchtete er fußläufig in Richtung Westender Weg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 25 Jahre, circa 1,85 m groß, schlanke Figur. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Fischerhut, eine goldene, verspiegelte Sonnenbrille, eine helle Jeans und dunkle Schuhe. Weiterhin hatte er ein schwarzes Tuch vor seinem Gesicht. Das Geld verstaute er in eine mitgeführte Tüte.

Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock, wurde aber nicht durch den Täter verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Sachverhalt geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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