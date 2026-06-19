Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfall an der Hagener Straße - PKW kollidiert mit Fahrradfahrer

Gevelsberg (ots)

Der 55-jährige Fahrradfahrer aus Ennepetal befuhr den Radweg an der Hagener Straße aus Richtung Gevelsberg kommend - allerdings auf der falschen Seite. Gegen 19:15 Uhr beabsichtigte dann ein 27-jähriger Gevelsberger eine Grundstücksausfahrt mit seinem weißen Fiat zu verlassen. Dabei überprüfte er wahrscheinlich den angrenzenden Radweg nicht gründlich genug, sodass er mit dem Ennepetaler zusammenstieß. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Sowohl das Fahrrad als auch das Auto wurden leicht beschädigt.

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