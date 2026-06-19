Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Verkehrsunfall wegen Vorfahrtsmissachtung

Sprockhövel (ots)

Ein 39-jähriger Sprockhöveler befuhr am 18.06.2026 gegen 7:00 Uhr die Wuppertalerstraße in Richtung Niedersprockhövel. Er beabsichtigte weiter geradeaus zu fahren. In der Mitte der Kreuzung kollidierte er dann mit dem Auto des 42-jährigen Ennepetalers, der die Vorfahrt des 39-Jährigen missachtete. Der Ennepetaler wollte in die Hombergstraße abbiegen und übersah dabei das Auto des Sprockhövelers. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Vorfahrt/Vorrang ist eine Hauptunfallursache. Aus diesem Grund passieren die meisten Unfälle auf den Straßen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Bitte vergewissern Sie sich lieber ein zweites Mal, bevor Sie eine Kreuzung befahren oder abbiegen wollen.

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