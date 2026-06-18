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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Polizei und Zoll führen gemeinsame Kontrolle durch- Verstöße festgestellt

Breckerfeld (ots)

Eine integrative Verkehrskontrolle zwischen dem Zoll und Kräften der Polizei fand am 17. Juni ab 8:00 Uhr auf der Brantener Straße in Breckerfeld statt. Im Mittelpunkt der umfangreichen Kontrollen standen u. a. die Überprüfung von Lkw und die Einhaltung von Sozialvorschriften bei den Fahrzeugführern

Insgesamt wurden acht Fahrzeuge eingehend überprüft.

Der Zoll stellte einen Verdachtsfall bezüglich eines Verstoßes von Mindestlohn fest. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass in einem Fall möglicherweise Schwarzarbeit vorliegen könnte.

Die Polizei ahndete zwei Ordnungswidrigkeiten. Ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften war dabei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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