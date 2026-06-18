Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter stehlen Pkw

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Hochstraße kam es am 18. Juni gegen 0:20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt löste die Alarmanlage des Hauses aus und die Besitzer informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter gewaltsam die Hauseingangstür auf und gelangten und so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Aktuell ist bekannt, dass ein PKW der Marke Skoda gestohlen wurde, nachdem die Täter die Fahrzeugschlüssel im Haus fanden. Die Hauseigentümer waren zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort. Was noch gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zudem wird geprüft, ob das Sicherungssystem des Hauses weitere Hinweise auf die Täter geben kann.

Eine Fahndung verlief vorerst negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Sachverhalt geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200

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