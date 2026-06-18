Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Fahrrad touchiert - beide Unfallgegner entfernen sich vom Unfallort

Schwelm (ots)

Ein 10-jähriger Junge erstattete im Beisein seines Vaters eine Anzeige auf der Polizeiwache in Ennepetal wegen eines Verkehrsunfalls. Laut Angaben des Schwelmers befuhr er am 17.06.2026 die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Berlinerstraße in Schwelm. Aus einer Einfahrt sei dann ein silbernes Auto gekommen und habe das Fahrrad des 10-Jährigen touchiert. Die Person ist dann sofort ausgestiegen und habe sich nach dem Wohlbefinden des Jungen erkundigt. Da es dem Jungen aber gut ging, haben beide ihre Fahrt fortgesetzt. Später merkte er, dass er doch leicht verletzt worden war und es womöglich auch einen Sachschaden an seinem Fahrrad gebe. Deswegen sucht die Polizei nun zur Klärung des weiteren Sachverhalts den Fahrer oder die Fahrerin oder Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden.

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