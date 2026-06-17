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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall mit Flucht- Fahrer kehrt zurück- Verdacht auf Drogen besteht

Schwelm (ots)

Ein 39-jähriger Ennepetaler touchierte am 17. Juni, gegen 12:00 Uhr mit seinem PKW der Marke BMW einen geparkten PKW. Er entfernte sich daraufhin erst von der Unfallstelle kam dann aber wenig später wieder zurück. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie der Ennepetaler mit seinem BMW beim Ausparken einen geparkten Toyota touchierte. Der 39-jährige entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, kehrte aber kurze Zeit später fußläufig wieder zurück.

Die Zeugin informierte umgehend die Polizei. Diese konnten den Ennepetaler an der Unfallörtlichkeiten in der Emil- Ritterhaus- Straße antreffen. Der verunfallte BMW parkte wenige Straßen weiter.

Im Rahmen der umfangreichen Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 39-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Weiterhin wird aktuell geprüft, ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Verkehrsunfall und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Eine Blutprobe wurde entnommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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