Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Wohnung- Täter stehlen Schmuck und Bargeld

Sprockhövel (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus kam es am 15. Juni in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Wohnungstür der Wohnung in der Von-Galen-Straße. Im Anschluss betraten sie die Wohnung und suchten nach Wertgegenständen. Aus mehreren Schmuckschatullen wurde Schmuck gestohlen. Auch Bargeld wurde durch die Täter gestohlen. Die Beute hat insgesamt einen mittleren fünfstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

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