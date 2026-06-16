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POL-EN: Ennepetal: Pkw überschlägt sich- Fahrer verletzt
Ennepetal (ots)
Auf dem Dach blieb ein verunfallter PKW der Marke Fiat am 15. Juni, gegen 7:20 Uhr liegen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 60-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW auf der Milsper Straße unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrspur ab und prallte gegen zwei geparkte PKW der Marken Kia und Mercedes. Durch die Wucht des Aufprall überschlug sich der Fiat und blieb auf dem Dach liegen.
Der Ennepetaler kam verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Milsper Straße zeitweise gesperrt.
Ob ein körperlicher Mangel der Grund für den Unfall war, ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
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