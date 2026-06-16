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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Pkw überschlägt sich- Fahrer verletzt

Ennepetal (ots)

Auf dem Dach blieb ein verunfallter PKW der Marke Fiat am 15. Juni, gegen 7:20 Uhr liegen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 60-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW auf der Milsper Straße unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrspur ab und prallte gegen zwei geparkte PKW der Marken Kia und Mercedes. Durch die Wucht des Aufprall überschlug sich der Fiat und blieb auf dem Dach liegen.

Der Ennepetaler kam verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Milsper Straße zeitweise gesperrt.

Ob ein körperlicher Mangel der Grund für den Unfall war, ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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