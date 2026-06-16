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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kollision zwischen Pkw und Fußgängerin- Hinweise auf Mobiltelefon

Gevelsberg (ots)

Angefahren wurde eine jugendliche Gevelsbergerin bei einem Verkehrsunfall am 15. Juni, gegen 8:55 Uhr auf der Hammerstraße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 26-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw der Marke Ford auf der Hammerstraße unterwegs, als plötzlich die Jugendliche auf die Fahrbahn trat. Der Gevelsberger versuchte noch zu bremsen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab es erste Hinweise darauf, dass die Jugendliche möglicherweise durch ihr Mobiltelefon abgelenkt und einfach auf die Fahrbahn getreten war.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang noch einmal ganz deutlich:

   - Immer den Blick auf die Straße statt aufs Handy: Wer aufmerksam 
     unterwegs ist, erkennt mögliche Gefahren rechtzeitig.
   - Nachrichten müssen warten: Kein Anruf und keine Nachricht sind 
     wichtiger als die eigene Sicherheit im Straßenverkehr.
   - Sicher am Ziel ankommen. Deshalb gilt für alle Fußgängerinnen 
     und Fußgänger: Handy wegstecken, aufmerksam bleiben und den 
     Verkehr im Blick behalten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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