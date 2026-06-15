Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Brand von zwei Papiercontainern- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Herdecke (ots)

Gleich zwei Papiercontainer brannten am 14. Juni, gegen 0:45 Uhr am Westender Weg in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Papier in den Containern vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Container mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Sachverhalt haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662100.

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