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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße - 5 Personen leicht verletzt

Herdecke (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 09.06.2026 gegen 19:30 Uhr im Einmündungsbereich Wittbräucker Straße/Weg am Eckenkamp in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen war ein 67-jähriger Dortmunder auf dem Weg am Eckenkamp unterwegs. An der Einmündung zur Wittbräucker Straße habe er verkehrsbedingt angehalten und vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge vorbeigelassen. Dann sei er nach links auf die Wittbräucker Straße abgebogen. Dabei kollidierte er mit dem 21-jährigen Hagener, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Herdecke unterwegs war. Sowohl die sofort eingeleitete Gefahrenbremsung des 67-Jährigen als auch das Ausweichmanöver des 21-Jährigen konnte eine Kollision nicht verhindern. Hierbei wurden die zwei Insassen des Chevrolet (21-Jähriger) und die drei Insassen des Cupra (67-Jähriger) leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Da es sich um einen schweren Verkehrsunfall handelte, wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum angefordert, um den Unfall aufzunehmen. Für die Dauer der Aufnahme war die Unfallörtlichkeit vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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