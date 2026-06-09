Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Vermisste Person gesucht; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Gevelsberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Mann aus Gevelsberg vom heutigen Tag wird eingestellt.

Der Vermisste ist selbständig und wohlauf zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.(STO)

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