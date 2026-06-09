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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Vermisste Person gesucht

Gevelsberg (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einem vermissten Mann aus Gevelsberg. Dieser verließ nach ersten Erkenntnissen seine Wohnanschrift am 09.06.2026 gegen 8:00 Uhr morgens. Er entfernte sich mit einem blauen Ford Fiesta mit dem Kennzeichen EN-BN 9296. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet bzw. Opfer eines Unglücksfalls geworden ist.

Wer hat den Vermissten oder das Auto gesehen und kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Bitte rufen Sie mit Hinweisen die 02333 9166-0 an. Eine Personenbeschreibung und ein Bild des Mannes gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/206125.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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