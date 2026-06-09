Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Busfahrer führt Gefahrenbremsung durch- drei Fahrgäste verletzt

Sprockhövel (ots)

Drei Fahrgäste eines Linienbusses wurden bei einem Verkehrsunfall am 08.06.2026, gegen 10:50 Uhr auf der Mittelstraße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 63-jähriger Linienbusfahrer auf der Mittelstraße in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs. In Höher der Einmündung zur Straße Hobeuken bog vor ihm plötzlich ein 90-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw Daimler nach links ab und nahm dem Bus die Vorfahrt. Der 63-jährige aus Wuppertal reagierte umgehend und führte eine Gefahrenbremsung durch. Nur so konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Im Bus stürzten drei Fahrgäste und verletzten sich leicht. Auch der Wuppertaler wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht notwendig.

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