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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter stehlen Bargeld

Wetter (ots)

Bargeld im hohen dreistelligen Wert wurde bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gestohlen. Die Tat ereignete sich am 8. Juni in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 17:10 Uhr in der Voßhöfener Straße. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter in das Haus und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Sachverhalt geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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