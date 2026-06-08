Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zwei Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in Hattingen unterwegs- 19-jähriger wird festgestellt

Hattingen (ots)

Zwei, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeiten fahrende Pkw, stellte eine Streifenwagenbesatzung am 07.06.2026, gegen 03:30 Uhr fest.

Nach ersten Erkenntnissen fiel den Beamten im Bereich der Nierenhofer Straße / Südring ein schwarzer Mercedes und ein weiterer dunkler Pkw auf. Beide waren mit nicht angepasster Geschwindigkeit im dortigen Kurvenverlauf unterwegs. Aufgrund dessen sollten die Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Auf dem Südring wurde der vorausfahrende Mercedes durch optische und akustische Anhaltesignale dazu aufgefordert, sein Fahrzeug anzuhalten.

Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt über die Uhlandstraße fort.

Währenddessen wurde die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h durch den Fahrzeugführer des Mercedes um mehr als das 3-fache überschritten. Der zweite Pkw war zu diesem Zeitpunkt weiterhin vor dem Mercedes.

Zuletzt konnte der 19-jährige Hattinger mit seinem Mercedes im Bereich der Grünstraße angehalten werden.

Das weitere beteiligte Fahrzeug entzog sich der Kontrolle. Eine Fahndung verlief negativ.

Während der Fahrt ergaben sich keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von unbeteiligten Personen.

Im Zuge der Kontrolle gab der Hattinger an, dass er im Besitz einer gültige Fahrerlaubnis sei. Zum Zeitpunkt der Kontrolle konnte dieser nicht vorgezeigt werden. Ob er tatsächlich im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird aktuell geprüft.

Gegen den 19 jährigen Hattinger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines nicht erlaubten Kfz-Rennens eingeleitet. Sein Pkw wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat nun die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie weitere Hinweise zum Sachverhalt oder zum möglichen zweiten Fahrzeug haben, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0232491662200.

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