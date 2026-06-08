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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Widerstand auf Tankstellengelände- Schwelmer versuchte Beamte zu beißen

Schwelm (ots)

Zu einem Widerstand gegen Kräfte der Polizei kam es am 07.06.2026 gegen 17:10 Uhr an einer Tankstelle an der Barmer Straße in Schwelm. Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein 35-jähriger Schwelmer in der Tankstelle Getränke, sowie Tabakwaren zu stehlen. Daran wurde er durch einen aufmerksamen Mitarbeiter gehindert, der umgehend die Polizei informierte. Die Kräfte der Polizei trafen den Schwelmer in der Tankstelle an. Der Aufforderung, sich auszuweisen und die Tankstelle zu verlassen, kam der 35-jährige nicht nach. Zur eindeutigen Identitätsfeststellung sollte er daraufhin nach Personaldokumenten durchsucht werden. Dabei sperrte er sich und versuchte die eingesetzten Polizeibeamten zu beißen. Dieses gelang ihm nicht. Im weiteren Verlauf der Maßnahme musste er in Gewahrsam genommen werden. Er wurde dazu der Polizeiwache Ennepetal zugeführt. Da der Verdacht des Konsums von Alkohol und Betäubungsmitteln bestand, folgte die Entnahme einer Blutprobe. Den Schwelmer erwartet nun ein Strafverfahren, u. a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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