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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Diebstahl aus Pkw- Hinweis auf Individualnummern

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 06.06.2026, 20:15 Uhr zum 07.06.2026, 09:55 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines, auf dem Lerchenweg, geparkten Pkw Citroen ein. Sie entwendeten unter Anderem eine Kreissäge. Ob weiteres Werkzeug aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet wurde, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100.

Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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