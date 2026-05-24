Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Radfahrer stürzt durch unbekannte Ursache auf Fahrbahn
lebensbedrohlich verletzt
Sprockhövel (ots)
Ein Radfahrer befuhr die Albringhauser Straße und stürzte durch unbekannte Ursache. Dadurch erlitt dieser lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht.
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