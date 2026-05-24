Wetter (ots) - Am 22.05.2026, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 60-jährige Wittenerin, mit ihrem Pkw Peugeot die Königstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. In Höhe der Poststraße kippte das Fahrzeug der 60-Jährigen aufgrund eines Fahrfehlers nach links auf die Fahrerseite. Die 60-Jährige verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden ...

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