Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Falsche Handwerker entwenden eine goldene Uhr aus der Wohnung der Herdeckerin

Herdecke (ots)

Als falsche Handwerker gaben sich am 22.April gegen 13:30 Uhr zwei männliche Täter bei einer 89-jährigen Herdeckerin aus. Die Täter teilten ihr mit, dass es im Haus zu einem Rohrbruch gekommen sei und sie in die Wohnung der Herdeckerin müssten.

Ein Täter ging daraufhin mit ihr ins Badezimmer und befüllte einen Eimer mit Wasser. Der andere Täter nutzte die Ablenkung aus und suchte im Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Obwohl dies die Herdeckerin noch bemerkte, konnten die beiden Täter umgehend flüchten. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass eine hochwertige goldene Uhr gestohlen wurde.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein aufmerksamer Zeuge einen schwarzen Pkw vor dem Haus der Geschädigten erkannt hatte. Dieser hatte eine Städtekennung aus Hamburg.

Die beiden männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

Circa 25-35 Jahre alt, circa 170-175cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurzer Vollbart, blaue Jacke und Kappe.

Zweite Person:

Circa 25-35 Jahre alt, circa 170-175cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurzer Vollbart, dunkles Oberteil, Kappe.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

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