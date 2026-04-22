Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbrüche in Wohnung im Mehrfamilienhaus_ Drei Täter flüchten

Ennepetal (ots)

Gleich zu zwei Einbrüchen in Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Barmer Straße kam es am 21. April gegen 18:35 Uhr. Ein Hausbewohner des Mehrfamilienhauses wurde durch laute Geräusche im Hausflur aufmerksam. Dort stellte er dann drei augenscheinlich männliche korpulente Täter fest, die fluchtartig das Haus in Richtung August-Kuschmirz-Straße verließen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine Wohnungstür im Erdgeschoss und eine Wohnungstür im Obergeschoss gewaltsam aufgebrochen wurden. Ob etwas aus den Wohnungen gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern im Nahbereich des Mehrfamilienhauses verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233301662100 melden.

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