Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: 14-Jähriger stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Wetter (ots)

Ein 14-jähriger Wetteraner befuhr am 29.03.2026 mit seinem E-Scooter die Bergstraße in Richtung Stuckenholzstraße in Wetter. Gegen 18:00 Uhr stürzt er vermutlich aufgrund des starken Gefälles und der Unebenheiten im Fahrbahnbelag. Dabei wurde der E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Im Anschluss an die Ersthilfe der anwesenden Zeugen, wurde der 14-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Deshalb appelliert die Polizei nochmal an Sie: Wenn Sie mit Ihrem E-Scooter unterwegs sind, haben Sie immer die Gegebenheiten der Straße im Blick. Fahren Sie vorausschauend und im Zweifel können Sie auch bei unübersichtlichen oder herausfordernden Straßenverhältnissen absteigen und schieben. Es ist zwar keine Pflicht, einen Helm zu tragen, aber vor schweren Verletzungen kann er trotzdem schützen.

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