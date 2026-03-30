PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: 14-Jähriger stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Wetter (ots)

Ein 14-jähriger Wetteraner befuhr am 29.03.2026 mit seinem E-Scooter die Bergstraße in Richtung Stuckenholzstraße in Wetter. Gegen 18:00 Uhr stürzt er vermutlich aufgrund des starken Gefälles und der Unebenheiten im Fahrbahnbelag. Dabei wurde der E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Im Anschluss an die Ersthilfe der anwesenden Zeugen, wurde der 14-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Deshalb appelliert die Polizei nochmal an Sie: Wenn Sie mit Ihrem E-Scooter unterwegs sind, haben Sie immer die Gegebenheiten der Straße im Blick. Fahren Sie vorausschauend und im Zweifel können Sie auch bei unübersichtlichen oder herausfordernden Straßenverhältnissen absteigen und schieben. Es ist zwar keine Pflicht, einen Helm zu tragen, aber vor schweren Verletzungen kann er trotzdem schützen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 08:35

    POL-EN: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Ennepetal (ots) - Zwischen dem 20.03.2026, 10:30 Uhr und 27.03.2026, 14:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein Fenster eines Bungalows an der Büttenberger Straße aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 08:35

    POL-EN: Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

    Hattingen (ots) - Zwischen dem 26.03.2026, 18:30 Uhr und 27.03.2026, 08:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Schiebetür eines Blumengeschäftes an der Heggerstraße gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den gewaltsamen Öffnungsversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 06:33

    POL-EN: Ennepetal - zwei leichtverletzte Personen bei Auffahrunfall

    Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 10.18 Uhr, hielt ein 34-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Mercedes-Benz verkehrsbedingt auf der Neustraße. Dies übersah eine 58-jährige Ennepetalerin in ihrem Pkw Opel und fuhr dem 34 Jährigen in Folge dessen auf. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Da sich bei der 58 Jährigen Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren