PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen in Keller ein_ E-Bike und Wertgegenstände gestohlen.

Sprockhövel (ots)

Ein hochwertiges E-Bike mit Zubehör im hohen vierstelligen Wert wurden bei einem Einbruch in einen Keller in der Weststraße zwischen dem 23.01.2026, 18:35 Uhr und dem 03.02.2026, 10:00 Uhr gestohlen. Die Täter brachen die Außentür des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in den Keller. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten das E-Bike mit Zubehör. Sie flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662100 melden.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal ganz deutlich:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten (E-Bikes etc.) sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:13

    POL-EN: Ennepetal: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen_ Hinweis auf Individualnummern

    Ennepetal (ots) - Zu einem Einbruch in einen Kleintransporter der Marke Renault kam es zwischen dem 3. Februar, 16:45 Uhr und dem 4. Februar, 6:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter das Fahrzeug auf elektronischer Weise und entwendeten Werkzeug. Es wurden Elektrogeräte wie beispielsweise eine Stichsäge, ein Schlagschrauber und ein Winkelschleifer ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:10

    POL-EN: Sprockhövel: Pkw rutsch gegen Baum_ Zwei Personen verletzt

    Sprockhövel (ots) - Verletzt wurden zwei Hattingerinnen bei einem Verkehrsunfall auf der Stöckerstraße am 4. Februar, gegen 9:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war eine 63-jährige Hattingerin mit ihrem PKW der Marke Renault auf der Stöcker Straße unterwegs. Sie verlor aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufprall wurde ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:36

    POL-EN: Herdecke: Falscher Mitarbeiter von Microsoft ruft an_ angeblicher Virus auf Computer

    Herdecke (ots) - Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter meldete sich am 3. Februar, gegen 13:50 Uhr bei einer 72-jährigen Herdeckerin und teilte ihr mit, dass sich auf ihrem Computer ein Virus befinden würde. Dieser Virus würde innerhalb kürzester Zeit alle Daten löschen. Als Mitarbeiter von Microsoft könne er ihr jedoch helfen, den Virus unschädlich zu machen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren