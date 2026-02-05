Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen in Keller ein_ E-Bike und Wertgegenstände gestohlen.

Sprockhövel (ots)

Ein hochwertiges E-Bike mit Zubehör im hohen vierstelligen Wert wurden bei einem Einbruch in einen Keller in der Weststraße zwischen dem 23.01.2026, 18:35 Uhr und dem 03.02.2026, 10:00 Uhr gestohlen. Die Täter brachen die Außentür des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in den Keller. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten das E-Bike mit Zubehör. Sie flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662100 melden.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal ganz deutlich:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten (E-Bikes etc.) sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

