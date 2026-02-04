Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Falscher Mitarbeiter von Microsoft ruft an_ angeblicher Virus auf Computer

Herdecke (ots)

Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter meldete sich am 3. Februar, gegen 13:50 Uhr bei einer 72-jährigen Herdeckerin und teilte ihr mit, dass sich auf ihrem Computer ein Virus befinden würde. Dieser Virus würde innerhalb kürzester Zeit alle Daten löschen. Als Mitarbeiter von Microsoft könne er ihr jedoch helfen, den Virus unschädlich zu machen. Dazu müsse sie ihm jedoch einige Daten übermitteln. Unter den übermittelten Daten gehörten auch Daten ihrer Bank. Später stellte sich heraus, dass die Herdeckerin Opfer eines Betruges geworden war. Zudem wurde von ihrem Bankkonto ein niedriger vierstelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich: Übermitteln sie keine sensiblen Daten am Telefon.

