Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: 20-jähriger fährt in Parkhaus gegen Betonpfeiler_ zwei Personen leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am 3. Februar, gegen 20:25 Uhr in einem Parkhaus in der Straße Großer Markt in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-jähriger Gevelsberger mit seinem PKW der Marke Hyundai im Parkhaus unterwegs. Weil er vermutlich abgelenkt war, übersah er einen Betonpfeiler und prallte dagegen. Durch die Kollision wurde er und ein Mitfahrer leicht verletzt. Der Pkw wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die beiden Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell