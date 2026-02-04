Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Falsche Wasserwerker verschaffen sich Zutritt_ Rentnerehepaar reagiert sofort und ruft die Polizei

Schwelm (ots)

Unter dem Vorwand, dass sie Mitarbeiter der Wasserwerke seien, verschafften sich zwei Täter am 3. Februar, gegen 13:25 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Metzer Straße in Schwelm. Die dort wohnenden Geschädigten im Alter von 82 und 83 Jahren stellten plötzlich fest, wie ein Täter anfing nicht nach Wasserzähler zu schauen, sondern in der Wohnung nach Wertgegenständen suchte. Umgehend informierten die Rentner die Polizei. Dies bemerkten die Täter und flüchteten daraufhin aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: männlich, schmale Statur, auffallend abstehende Ohren, schmales Gesicht, hohe Stirn, dunkler, grauer Pullover, blaue Hose (sog. Blaumann) Die zweite Person konnte nicht näher beschrieben werden. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich: 1. Seien Sie misstrauisch! - Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Firmen oder Dienstleitern aus, um Zugang zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Zuhause zu erhalten. Überprüfen Sie immer die Identität, indem Sie sich den Dienstausweis zeigen lassen und bei der offiziellen Hotline des Anbieters nachfragen. Haben Sie keinen Termin vereinbart seien Sie besonders misstrauisch.

2. Geben Sie keine sensiblen Daten preis! - Seriöse Firmen fordern am Telefon oder an der Haustür niemals Ihre Passwörter oder Bankdaten. Bleiben Sie wachsam und verweigern Sie solche Angaben konsequent.

3. Melden Sie Verdachtsfälle sofort der Polizei unter der Notrufnummer 110! - Falls Ihnen ein Anruf oder ein Besuch verdächtig vorkommt, informieren Sie umgehend die Polizei oder das betroffene Unternehmen. So helfen Sie, andere vor Betrug zu schützen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell