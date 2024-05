POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person

Hattingen (ots) - Am 10.05.2024, um 12:15 Uhr, befuhr ein 65jährige Recklinghausener mit seinem Kraftrad SYM die Elfringhauser Straße in Hattingen aus Bredenscheid kommend und übersah im Einmündungsbereich der Straße Wodantal die vorfahrtsberechtigte 33jährigen Bochumerin in ihrem PKW Volvo. Es kam zum Unfall. Der Recklinghauser wurde leichtverletzt ins umliegende Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in ...

