Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - zwei Leichtverletzte nach Unfall im Industriegelände

Hattingen (ots)

Am 09.12.2023 gegen 05:15 Uhr befuhr eine 18-jährige aus Hattingen mit ihrer ebenfalls 18-jährigen Beifahrerin aus Witten die Werksstr. in Fahrtrichtung Bochum. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe des Industriemuseums die Kontrolle über ihren PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde durch diesen abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum liegen. Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien, beide wurden leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 25.000EUR. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

