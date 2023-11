Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 20-jähriger Emilia Sophie S.

Wetter (ots)

Die 20-jährige Vermisste ist zuletzt am 24.11.2023 bei sich zu Hause in Wetter gesehen worden. Seitdem ist diese nicht mehr zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt. Sie hinterlässt oftmals einen kindlichen Eindruck. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Ein aktuelles Foto der Vermissten mit einer Personenbeschreibung und weiteren Informationen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/120797 zu finden.

Wer Hinweise zu der Person und/oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte unter 02336 - 916661234 oder in jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell