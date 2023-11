Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Öffentlichkeitsfahndung

Wetter (ots)

Der vermisste Andreas D. ist zuletzt am 17.11.2023 in einer Einrichtung in Wetter gesehen worden. Seitdem ist der Vermisste nicht mehr dort hin zurückgekehrt. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation und einer damit verbundenen täglich relevanten Medikamenteneinnahme ist nicht auszuschließen, dass sich Andreas D. in einer hilflosen Lage befindet.

Wer hat den Vermissten nach dem 17.11.2023 noch gesehen und kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Fotos und eine Personenbeschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/120317

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 an uns.

