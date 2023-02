Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - zwei leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Gevelsberg (ots)

Ein 36-jähriger Schwelmer befuhr gegen 19:45 Uhr die Elberfelder Str. in Fahrtrichtung Schwelm. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Fahrzeug eines 24-jährigen aus Dortmund zusammen, der seinerseits in Richtung Am Kotten unterwegs war. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt in Krankenhäuser gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

