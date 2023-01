Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Ennepetal (ots)

Viginia Cheyenne wollte sich nach eigenen Angaben aktuell in den Niederlanden aufhalten. Dies ist nicht gesichert. Die Vermisste ist unter anderem in der Cosplay-Szene in Düsseldorf unterwegs, so dass sie möglicherweise in wechselnden Outfits unterwegs sein könnte. Konkrete Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen liegen nicht vor. Bilder und den Hinweis-Link finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/97006

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell