POL-EN: Wetter- Öffentlichkeitsfahndung

Hattingen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende (21. bis 23.01) unbefugt Zugang zu einem Sportplatz an der Holthauser Straße. Die Täter versuchten zunächst sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumen und Kabinen zu verschaffen, scheiterten jedoch. An einem Verkaufshäuschen öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeit. Der Innenraum wurde vollständig ...

mehr