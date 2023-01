Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Sprockhövel (ots)

Am 14.01.2023, gegen 11.57 Uhr missachtete ein 24 -jähriger Wuppertaler das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich des Zubringers zum Autobahnkreuz Wuppertal Nord und der Schwelmer Straße. Im Einmündungsbereich kollidierte der VW UP des 24 Jährigen mit einem vorfahrtberechtigten VW ID, der auf der Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Schwelm fuhr. Im Pkw befanden sich ein 71 -jähriger Sprockhöveler und eine 67 -jährige Sprockhövelerin. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass die zwei Personen des VW ID in ihrem Pkw eingeklemmt wurden und durch die Feuerwehr gerettet werden mussten. Der 24 -Jährige Wuppertaler musste vor Ort reanimiert werden und wurde ebenfalls schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An einem VW Tiguan eines 55 -jährigen Wetteraners entstand vermutlich durch herumfliegende Trümmerteile ein Sachschaden am Fahrzeug, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Für die Dauer von ca. vier Stunden wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 52.500 Euro. Alle drei Personen wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

