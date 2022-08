Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Ennepetal (ots)

Wiederholt wird der 13-jährige Paul S. aus Ennepetal vermisst. Der Junge wurde gestern (15.08.2022) um 15:00 Uhr das letzte mal gesehen. Bekannt ist, dass er die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Ein aktuelles Foto der vermissten Person mit einer detaillierten Personenbeschreibung und weiteren Informationen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/85368

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Ennepetal unter 02333 - 9166 4000 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell