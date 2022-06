Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Öffentlichkeitsfahndung- 55-jähriger Herdecker vermisst

Öffentlichkeitsfahndung (ots)

Der Mann wurde am 26.05.22 durch einen Freund letztmalig an seiner Wohnanschrift in Herdecke gesehen. Der Vermisste könnte sich aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Es ist zu vermuten, dass er mit einem schwarzen Opel Astra (Kennzeichen: EN-AT157) unterwegs ist. Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Bilder und Beschreibung unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/81466

