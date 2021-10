Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal, Vermisstes 14 jähriges Mädchen wird gesucht

Bild-Infos

Download

Ennepetal (ots)

Die Vermisste Vivien K. ist seit dem 20.10.2021 aus einem Mädchenwohnheim in Ennepetal abgängig. Zuletzt wurde sie in Wuppertal-Oberbarmen gegen 15:00 Uhr in einer Eisdiele gesehen. Weitere Aufenthaltsorte in Richtung Hagen und Kreis Unna sind gegeben. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Die Vermisste führt ein ausgeschaltetes Mobiltelefon und ein ÖPNV-Ticket mit sich. Fahndungsbild ziegt die aktuelle Oberbekleidung. Wer hat die Vermisste Vivien K. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell