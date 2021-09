Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Vermisste Person in Hattingen

Hattingen (ots)

Vermisste Person:

Seit Freitag, dem 24.09.2021 gegen 23:30 Uhr wird in Hattingen der Rainer V. vermisst. Er hat sein häusliches Umfeld verlassen und ist unbekannten Aufenthalts. Herr V. war zuletzt unterwegs mit einem blauen Damenfahrrad der Marke Zündapp im Bereich Hattingen-Welper. Herr Rainer V. ist 61 Jahre alt, 176cm groß, stabil, braune kurze Haare, glatt rasiert, Brille (braunes Gestell). Er ist bekleidet mit einem blauen Holzfällerhemd, gelbe Warnweste und trägt einen Fahrradhelm. Wer kann Angaben zu dem Aufenthalt des Vermissten bzw. des Fahrrades machen? Hinweise an die Polizeiwache in Hattingen unter Tel.: 02324-9166-6000

Foto stellt ein Herrenfahrrad dar. Benutzt wurde gleiches Modell als Damenfahrrad. / Foto der Person ist nicht aktuell.

