Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Hund aus Pkw gestohlen

Ennepetal (ots)

Ein 78-jähriger Ennepetaler stellte am Donnerstag, um 12:00 Uhr, seinen Pkw vor der Apotheke in der Mittelstraße ab. In dem Fahrzeug ließ er seinen Hund zurück und ging in die Apotheke. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Hund aus dem unverschlossenen Pkw gestohlen wurde. Auffällige Personen habe er nicht gesehen. Es handelt sich bei dem Tier um einen etwa 30 cm großen, schwarz-weißen Mischling. Auffällig an dem Hund sind die großen Eckzähne, welche aus dem Maul herausragen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Aufenthalt des gestohlenen Hundes geben können. Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell