POL-EN: Ennepetal- Lkw touchiert Räummaschine

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen touchierte ein 65-jähriger Mann aus Düren mit seinem LKW auf der Kölner Straße den Räumtraktor der Stadt Ennepetal, der zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand stand. Der Lkw-Fahrer kam aus Richtung Ennepetal und wollte nach rechts in die Buchenstraße abbiegen, als er den Anhänger der am Einmündungsbereich stehenden Räummaschine touchierte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 53-jährige Fahrer der städtischen Zugmaschine leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

