POL-EN: Ennepetal- Einbrecherpaar bei Einbruchsversuch gefilmt

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbrecherpaar geben können. Bilder finden Sie in dem Link. Das Paar steht im Verdacht am 03. November 2019 einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ennepetal begangen zu haben. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen Ford Galaxy mit der Städtekennung EU. Hinweise können sie bei der Polizei oder unter folgendem Link abgeben. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum Sachverhalt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ennepetal-wohnungseinbruchdiebstahl

