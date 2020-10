Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Ennepe-Ruhr-Kreis - Wer kennt dieses Pärchen?

Gevelsberg/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 07.04.2020 gegen 11:30 Uhr entwendete eine unbekannte Täterin in Gevelsberg mit einem Geldwechseltrick eine Geldbörse. Direkt im Anschluss hob sie zusammen mit einer unbekannten männlichen Person mit einer durch den Diebstahl erlangten EC-Karte Geld vom Konto der Geschädigten ab. Beide Tatverdächtigen wurden dabei videografiert. Der männliche Tatverdächtige trug keine Schutzmaske. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Gevelsberg (02332-9166-5000) oder nutzen Sie das Fahndungsportal der PolizeiNRW ("Hier können Sie einen Hinweis geben"). Link zum Fahndungsportal (inklusive mehrerer Fotos): https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gevelsberg-taschendiebstahl-computerbetrug

