Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Öffentlichkeitsfahndung- Wer kennt diese Männer?

Schwelm (ots)

Drei unbekannte Täter gelangten am 30.04.20 in Schwelm in der Kaiserstraße durch Auftreten der Eingangstür in ein Geschäft. In den Büroräumlichkeiten entwendeten sie eine EC-Karte, dabei wurden sie gefilmt. Wer erkennt die Männer? Bilder finden Sie unter diesem Link: https://url.nrw/4pm . Hinweise können Sie unter dem Link, oder unter der Telefonnummer 02333- 9166-4000 abgegeben.

